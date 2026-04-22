Fırat Tanış'tan Şiddet Açıklaması

Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla kadrodan çıkarıldığı iddia edilen ünlü oyuncu Fırat Tanış, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Ekleme: 22.04.2026 - 11:26 Güncelleme: 22.04.2026 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Yayın hayatına yeni başlayan Delikanlı dizisinin kadrosundan çıkarılan Fırat Tanış, hakkında çıkan şiddet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Dizi kadrosuna dahil olan Fırat Tanış'ın, yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak kadrodan ayrıldığı ortaya çıktı. Ancak Tanış'ın, karşılıklı anlaşarak değil 2 yıl önce eski kız arkadaşı İlkim Tamkan'a psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla ekipten çıkarıldığı ileri sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından Tanış'ın avukatı Ceren Kalı tarafından bir basın açıklaması yayımlandı.

YALANLANDI

İddia edilen psikolojik şiddetle ilgili bir dava açılmadığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Müvekkilim ile Delikanlı projesinin yapım şirketi arasında kamuoyuna açıklandığı şekliyle 'mevcut program ve teknik koşullar doğrultusundan karşılıklı anlayış çerçevesinde anlaşmaya varılarak' iş ilişkisi sonlandırılmıştır. Ancak söz konusu resmi açıklamanın akabinde müvekkilim hakkında 2 yıl önce ortaya atılan ve 2 yıldır yalnızca iddiadan ibaret kalan, herhangi bir dava ya da hükme konu olmayan söylemlerin yeniden dolaşılma sokulması kabul edilemez.

Öncellikle belirtmek isteriz ki kamuoyuna yansıyan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır.'
