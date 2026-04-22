Canan Karatay Yaşadığı Acıyı Anlattı

Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz aylarda 78 yaşında yaşamını yitiren eşi Dr. Ali Başak Karatay'dan sonra zor günler geçirmişti.Bir çocuk sahibi olan çiftin ilişkisi, yalnızca uzun soluklu olmasıyla değil, birbirlerine olan derin bağlılıklarıyla da örnek teşkil ediyordu.Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında eşinin kaybından sonra yaşadığı acıyı ve bu acının sağlığı üzerindeki etkilerini ilk kez gözler önüne serdi.47 yıllık eşini kaybeden Karatay, "Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü, o dönemde hızla kilo verdim." sözleriyle yürek burkan bir itirafta bulundu.