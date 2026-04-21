Yasak Aşk İddiasıyla Gündemde

Yağmur Sarıoğlu ile evli olan Sabri Sarıoğlu ile yasak aşk yaşadığını ileri süren Lara Aslan, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yapmıştı.Lara Aslan, eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Sabri Sarıoğlu hakkında yalnızca aldatma iddiasıyla sınırlı kalmayan, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltmişti.Haklarında bir süredir devam eden boşanma iddiasına sessiz kalan Sabri Sarıoğlu, evliliğinin 16. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından eşiyle bir karesini yayınlayan Sarıoğlu, şu notu düştü: "20.04.2026... Evliliğimizin 16. yıl dönümü kutlu olsun. 23 yıllık birliktelikte beraber büyüdük, güçlendik her şeye rağmen yan yana kaldık. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin."