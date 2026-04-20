Yıldız Asyalı'dan Yardım Çağrısı

Aylardır eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyen Yıldız Asyalı, bu kez babasının yaşadığı dehşeti ifşa etti.Ayrılık aşamasındaki eşi Mustafa Semih Demirci'nin babası Ümit Asyalı'yı hedef aldığını duyuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babasının kanlar içindeki elini paylaştı.Sadece şiddetle yetinmeyen saldırgan eşin, ailenin arabasını da çalıp kaçtığını belirten Yıldız Asyalı "Babam da eşim tarafından darbedildi, arabayı yine kaçırdı. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen." diyerek yardım istedi.Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde hayat verdiği rollerle tanınan ve ardından Hayat Bilgisi dizisindeki performansıyla çıkış yapan Yıldız Asyalı, geçtiğimiz yıl sürpriz nikahla magazin gündeminde yer almıştı.