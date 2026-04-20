Ufuk Özkan'dan Duygusal Kare

50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.

Ünlü isim, oğluyla duygusal bir paylaşımda bulundu. Zor günleri birlikte aşan baba-oğulun karesi takipçilerinden tam not aldı.Özkan son olarak, oğluyla verdiği pozu "Çok aşk!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa yorum yağdı.