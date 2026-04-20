Şampiyon Barış Arduç'tan Yeni Poz

Oyuncu Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te önemli bir başarı elde etmişti.Altın madalya kazanan ünlü oyuncuya bir tebrik de ağabeyi Onur Arduç'tan geldi.Ünlü oyuncu şampiyon olduktan sonra poz verdi. Ünlü oyuncu kardeşini ilk kez sosyal medyada paylaşarak herkesi şaşırttı. Barış Arduç, şampiyonluğu ailesiyle bir kez daha kutladı.Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımla Arduç'un kardeşini de ilk kez görmüş oldu. Oyucunun kardeşi Onur Arduç paylaşımın altına, "Şampiyona ev ziyareti" notunu ekledi.