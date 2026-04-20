Ebru Gündeş’ten Şaşırtan İtiraf
Önceki gün hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sahnede yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.
Müzik kariyerindeki yerini uzun yıllardır koruyan isimlerden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, konserde hem performansı hem de yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu.
YARIM YÜZ GERME
Gündeş, yarım yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini ilk kez açıkladı. Sahneden seyircisiyle sohbet eden ünlü şarkıcı, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sordu.
"20 YAŞ GENÇ"
İltifat, kendisini en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan geldi: "20 yaş genç duruyorsun."
Estetik sonrası değişimi dikkat çeken sanatçının yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
