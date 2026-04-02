Sima Tarkan Anne Oldu

Sosyetenin dikkat çeken çiftlerinden Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında hayatlarını birleştirdi.İkiliden bebek haberi geçtiğimiz aylarda gelmişti. Sosyal medyada eşiyle paylaşım yapan Sima Tarkan, "Küçük bir mucize yolda... Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" demişti.Sima Tarkan, bebeğini kucağına aldı. İlk paylaşım abla Dila Tarkan'dan geldi. Cemiyet hayatının ünlü isminin bebeğine verdiği isim, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, oğullarına Can Matteo adını verdi.