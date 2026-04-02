Ramazan Tetik Hayatını Kaybetti

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı 'Eşref Rüya' dizisinin oyuncularından Ramazan Tetik, 31 yaşında yaşamını yitirdi.Genç oyuncunun vefat haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili meslektaşımız Ramazan Tetik’i genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.Eşref Rüya dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından dün yapılan açıklamada, Tetik için acil kan bağışı çağrısında bulunulmuştu.Rol arkadaşı için yapılan bu paylaşıma kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm, büyük geçmiş olsun. Lütfen kan bağışında bulunalım" sözleriyle takipçilerine seslenmişti.