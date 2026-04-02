Mal Varlığı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz ocak ayında yaşamını yitiren eğlence dünyasının renkli ismi Fatih Ürek'in, mirasçılarına kalan serveti ortaya çıktı. Gazeteci Seyhan Erdağ, şarkıcının daha önce duyulmamış mal varlığını tek tek açıkladı.Ürek’in servetinde en dikkat çeken kalem, Bodrum’da bulunan lüks malikane oldu. Söz konusu malikanenin değerinin yaklaşık 170 milyon TL olduğu ifade edildi.İstanbul Ataşehir’de de 5 ayrı daireye sahip olduğu belirtildi. Bu durum, sanatçının emlak alanında önemli bir portföy oluşturduğunu ortaya koydu.Mal varlığı listesinde ayrıca yaklaşık 6 milyon TL değerinde bir otomobil bulunduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra bankada yüklü miktarda nakit para ve pırlanta ile altın takılardan oluşan değerli mücevherler de servetin önemli parçaları arasında yer aldı.