Ünlü Şarkıcı Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde yaşayan Rıza Tamer'in sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. İddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek üzere sırtüstü uzanan sanatçı, bir süre sonra aniden fenalaştı.Yaşanan bulantının ardından solunum sıkıntısı çektiği öne sürülen Tamer için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi evinde yaptı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer, burada yapılan değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi.Muğla Gazetesi'nin haberine göre; Rıza Tamer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, tedavisinin sürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.