  • USD: 44,70 - 44,78
  • EURO: 52,69 - 52,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aslı Bekiroğlu gözyaşları içinde anlattı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle 7. kez ameliyat olurken hastaneden paylaştığı videoda gözyaşlarına boğuldu. Bekiroğlu, "Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyor" dedi.

Ekleme: 17.04.2026 - 10:46 Güncelleme: 17.04.2026 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 7. kez bıçak altına yatmıştı. Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşamıştı.

Oyuncu, rahim miyomu ameliyatına girmiş ancak operasyon sırasında bağırsağı 7 santimetre yanlışlıkla kesilmişti.

Tedavisi devam eden oyuncu, 8 Nisan'da 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' ifadelerini kullanmıştı.

HASTANEDEN PAYLAŞTI

30 yaşındaki ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Instagram'dan bir video paylaşan Bekiroğlu duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

''ÇIKAMADIĞIMI ÖĞRENDİM''

Bekiroğlu; paylaşımında ''Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
