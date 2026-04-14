Uzun Süre Sonra Objektiflere Yansıdı

Bir dönemin en popüler isimlerinden Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.Sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiren Zerrin Özer, "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim. Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var, hayatımı anlatıyor. Cenazemde Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını isterim. O çalsın cenazemde." demişti.Uzun süredir gözlerden uzak olan Zerrin Özer, Cansever'e moral gecesinde görüntülendi. Yardım alarak yürüdüğü dikkat çeken Zerrin Özer, sahnede de oturarak şarkı söyledi.Özer "Beyincikte iki tane damar var; biri yüzde 70, biri yüzde 30 tıkalı. Dengemi ele almış durumda, tek başıma yürüyemiyorum." dedi.