Kadir İnanır Son Haliyle Ortaya Çıktı

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, uzun zamandır sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyordu. Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle bir süredir tedavi gören Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi. Usta oyuncu, iş insanı Yaşar Aşçıoğlu’nun düzenlediği yemekte boy gösterdi.Gerçekleşen buluşmada uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak ayakta görüntü veren İnanır, sağlık durumuna ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu:“Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde.”