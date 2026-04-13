Rehabilitasyon Merkezine Yattı

Çalkantılı bir hayatı olan pop müziğin ikonik ismi Britney Spears'ın, alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.44 yaşındaki yıldızın, madde kullanımıyla ilgili sorunları nedeniyle tedavi görme kararı aldığı belirtildi.Şarkıcının temsilcisi de pazar günü yaptığı açıklamada, rehabilitasyon sürecini doğruladı.Öte yandan Spears’ın eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden olan çocukları Sean Preston ve Jayden James’in de annelerinin bu kararına destek verdi.30 günlük bir programa başlayan Spears’ın, ihtiyaç duyması halinde rehabilitasyon süresini uzatabileceği ifade ediliyor. Yakın kaynaklar, bu kararın tamamen Spears’a ait olduğunu vurgulayarak, “Bu sadece tek bir maddeyle ilgili değil. Britney, ruh sağlığını öncelik haline getirip kendine zaman ayırmak istiyor.” yorumunu yaptı.