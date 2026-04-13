Müzik Festivalinde Görüntülendiler

Dünya küresel savaş kriziyle çalkalanıyor.Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ile sarsılırken birileri eğlencede...O isim, görevi sırasında uluslararası siyaset camiasında ilginç çıkışları ve tavırları ile dikkatleri üzerinde toplayan Kanada'nın bir önceki Başbakanı Justin Trudeau...ABD'de Trump göreve geldikten hemen sonra istifasını veren ve siyaseti bırakan Trudeau, ülkesinin Trump ile geriliminden kendisini adeta korudu.Hemen ardından ise ABD'li ünü şarkıcı Katy Perry ile yemek yerken görüntülenen eski başbakan, kısa süre sonra ilişkisini kamuoyuna açıkladı.Resmi davetlere de Perry ile katılmaya başlayan Trudeau, son olarak Coachella müzik festivalinde görüntülendi.Kot pantolonu, ters taktığı beyzbol şapkası ile objektiflere poz veren Trudeau, kendini sevgilisi ile müziğin ritmine bıraktı.