Yoğun Bakımdan Ses Kaydı Yolladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden ses kaydı yolladı. Ünlü isim, küs olduğu oğlu Ahmet hakkında çok ağır konuştu.

Ekleme: 10.04.2026 - 13:02 Güncelleme: 10.04.2026 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki gün evinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu merak edilen 74 yaşındaki ünlü ismi, hastanede küs olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ziyaret etmişti.

Çocuklarıyla barıştığı iddia edilen Tatlıses, 'Gel Konuşalım' programına ses kaydı gönderdi.

İşte İbrahim Tatlıses'in dikkat çeken açıklamaları:

"AHMET DUA ETSİN"

"Yoğun bakımdayım ama süperim. O Ahmet denen oğlum var ya Ahmet yatsın kalksın Tuğçe'ye dua etsin. Melek Zübeyde ile Tuğçe’ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım.

"AHMET'İ SEVMİYORUM"

Ahmet’i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum. Benim düşman olduğum insanlarla dost oluyor, gitsinler dostluklarını perçinlesinler.

Gidip oteli arıyor, benim otelimde kalıyor utanmadan. Demiyor 'bu otel babamın', yaparken yaptırırken ben vardım. 4 milyon para verdim. Otele 500 milyon masraf yapıldı. Geri para nerede belli değil."

"KONUŞTURMAYIN ŞUNU"

Oğluna yönelik sert çıkışını sürdüren sanatçı, “Ben beş tane hastaneden akli dengesi yerindedir raporu aldım. O yalanlamaya çalıştı. Adli Tıp'tan rapor aldım, ona bile ‘yalan’ dedi. Onun niyeti ne biliyor musunuz? Kendini vasi olarak atanmak istiyor. Sen kimsin lan! Okuma yazman bile yok. Melek üniversite bitirmiş. İdo böyle şeylerle muhatap olmaz. Bir daha da bu adamı konuşturmayın.

"DİĞER ÇOCUKLARIM AHLAKLI"

Sen 4 tane evi Şule'den aldın, parayı kime verdin? Babama götüreceğim dedin, getirmedin. Neden evden aldığın paraları bana getirmedin? Tuğçe'ye ev alsam ne olur? Helal olsun. Benim dostlarım aldı. Melek onların seviyesinde değil ki. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermez onlara. Ahlaklı çünkü. Dükkan verdim sana 7 tane, hepsini batırdın.” diyerek tepkisini dile getirdi.

