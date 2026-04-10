Minik Kızıyla Objektiflere Yakalandı

Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Rihanna, geçtiğimiz gün ilk defa kızıyla alışveriş yaparken görüntülendi.

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Rihanna, eylül ayında kızını dünyaya getirerek üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.Ünlü şarkıcı, kızını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih etmişti. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde minik kızıyla ilk kez görüntülendi.Eylül ayında dünyaya gelen minik kızıyla alışverişe şarkıcı, kızı Rocki Irish ile Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Şarkıcının kızının yeşil-kahverengi beresi, elbisesi ve ayakkabısıyla, görenlerin kalplerini ısıttı.