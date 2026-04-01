Okuma Provası Yapıldı

Türk televizyonunun en güçlü yapımlarımdan “Muhteşem Yüzyıl”da ‘Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç ile ‘Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli, 15 yıl sonra yeni bir projede beraber olacaklar.İkili, yeni projeleri 'İmroz'da Bahar'ın okuma provasında bir araya geldi.Ekranların iki başarılı oyuncusunun son pozları, hayranlarını heyecanlandırdı. Kareler sosyal medyada gündem oldu.