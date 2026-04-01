İlhan Mansız Maziye Gitti

İlhan Mansız, Kosova-Türkiye karşılaşması öncesi Milli Takım'a destek verdi. Eski futbolcu, destek amacıyla kamera karşısına geçit ve bu kez sadece futboluyla değil, babalığıyla da dikkatleri üzerine çekti.Kucağında küçük oğluyla görüldüğü videoda, geçmişin görkemli günlerini hatırlatan Mansız, hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı. 48 yaşındaki İlhan Mansız, paylaşımına düştüğü notla Milli Takım ruhunu ateşledi."YANINDAYIZ"Mansız, "Bu akşam sadece bir maç değil, bir yolun kapısı! Dünya Kupası bileti için yüreğinizi sahaya koyun. Yanınızdayız!" diyerek Ay-Yıldızlı ekibe moral verdi.