Canbay'dan Şikayetçi Oldu

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi rapçi Canbay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 1.04.2026 - 14:03 Güncelleme: 1.04.2026 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Anne Kalaycıoğlu, Canbay'ın kızına sürekli şiddet uygulandığını, hatta kızına kafa attığını iddia etmişti. Canbay, avukatı aracılığıyla anne ve kızı hakkında 'iftira' ve 'hakaret' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Kalaycıoğlu da, Canbay'dan şikayetçi oldu. Canbay'a yöneltilen suçlamalar ise şunlar:

'FİZİKSEL ŞİDDET VAR'

'Aleyna Kalaycıoğlu, şüpheli Vahap Canbay tarafından sıkça baskılanmış, kısıtlanmış ve tehdit edilmiş ve şantaja uğramıştır. Müvekkil, şüphelinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle spora gidememeye başlamış, arkadaşlarıyla dahi görüşemez olmuştur. İlişkilerinin altı ayından sonraki süreçte ise tehdit ve kısıtlamaların dozu artmış, kavgaların büyümesi ile müvekkile fiziksel şiddet uygulanmıştır.

'TEHDİT VAR'

Müvekkil ile şüpheli arasında hayat akışında yaşanan her tartışmada şüpheli, müvekkili sektörden sileceği yönünde tehdit ve şantajlarda bulunmuştur. Müvekkile ait C200 model araç sürekli olarak sanki kendisininmiş gibi Canbay tarafından kullanılmış, müvekkil tüm işlerini ticari taksi tutarak halletmiştir. Bu süreçte maddi olarak zorluk yaşayan şüpheli, müvekkilden bir hayli borç almış ve maddi olarak onu sömürmeye devam etmiştir. Müvekkil vermiş, olduğu aracı ve borcu şüpheliden geri istediğinde ise şüpheli müvekkilin üzerine yürümüş ve tehditlerine devam etmiştir.'

Kalaycıoğlu'nun şikayet dilekçesinde şu iddialar yer aldı:

'Müvekkil, şüpheli Vahap Canbay'a aralarındaki ilişkinin artık çekilmez hale gelmesi sebebiyle ayrılmak istediğini bildirmiş ve ilişkilerini sonlandırmıştır. Müvekkilin yeni bir ilişkisi olup olmadığını, kendisini araştırdığını ve bir şeyler öğrendiğini ve bir ilişkisi varsa hem kendini hem de müvekkili öldüreceğini, her şeyi yakıp yıkacağını söyleyerek müvekkili açıkça tehdit etmiştir.'
