  • USD: 44,00 - 44,08
  • EURO: 50,83 - 50,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yüzündeki Dövmeler İle Gündem Olan Nazan'ın İşi!

Sosyal medyanın gündemine oturan ve yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, yeni bir fenomen olma yolunda ilerliyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan Nazan, TikTok'ta canlı yayınlar yaparak gelir elde etmeye başladı.

Ekleme: 9.03.2026 - 10:13 Güncelleme: 9.03.2026 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle dikkat çekmişti. TikTok'tan tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan, yeni fenomen olma yolunda ilerliyor.

Yüzündeki Dövmeler İle Gündem Olan Nazan'ın İşi!

TİKTOK'TA CANLI YAYIN AÇMAYA BAŞLADI

Programdaki açıklamaları ve özellikle yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, sosyal medyada kısa sürede konuşulan isimlerden biri oldu. Ünal, son dönemde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla takipçileriyle buluşurken platform üzerinden gelir elde etmeye başladığını söyledi.

'HOŞUMA GİDEN ŞEYLERİ DÖVME YAPTIRDIM'

Vücudunda çok sayıda dövme bulunduğunu anlatan Ünal, dövmelerinin hayatındaki acıları temsil ettiğini ifade etti. Ünal, 'Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların bende açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım' sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Yüzündeki 'Savage' dövmesinin anlamını da sonradan öğrendiğini belirten Ünal, 'O anlama geldiğini bilmiyordum. Hoşuma giden şeyleri dövme yaptırdım' ifadelerini kullandı.

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Nazan Ünal, programda yaptığı açıklamalarda kendisinden 14 yaş küçük olan Burhan Kral tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürmüştü. Ünal, TikTok üzerinden tanıştığı kişi için Düzce'ye taşındığını ancak büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

'Ben Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim' diyen Ünal, evini satmak isterken satıştan gelen paranın da söz konusu kişinin hesabına gönderildiğini ve geri alamadığını iddia etti.

Ünal ayrıca yaşadığı süreçten sonra hayatında önemli değişiklikler yaptığını belirterek üç yıldır tesettürlü olduğunu ve kendisini tövbekâr olarak tanımladığını dile getirdi.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
İmamoğlu'ndan Kürsü Provokasyonu! Mahkeme Başkanı Uyardı!
Milli Muharip Uçak KAAN Yoğun Test Sürecine Giriyor!
Ömer Çelik'ten Sert Tepki! 'İran'a Vahşice Saldırıldı'
İran'dan BAE'ye Yeni Saldırı Dalgası!
Tel Aviv'in Hamlesi Trump'ı Kızdırdı! Savaşta İlk Büyük Çatlak
Türk Yardım Kuruluşları Gazze’yi Yalnız Bırakmıyor!
Trump Geri Adım Mı Atıyor? İran Savaşının Seyri ABD'de Kafaları Karıştırdı
İran Bahreyn'deki En Büyük Petrol Tesisine Saldırdı!
Mesud Pezeşkiyan- Aliyev Zirvesi!
Türkiye'den KKTC'ye 'F-16' Kalkanı! 6 Adet F-16 Ve Hava Savunma Sistemi Konuşlandı
İmamoğlu Suç Örgütü Davası Bugün Başlıyor! Kayıp 53 Milyarın Hesabını Verecek
Petrol İçin Dünyayı Ateşe Attılar! ABD Ve İsrail'in Maskesi Düştü
İran'dan Hedef Değişikliği! ABD Sermayesi De Hedef Alınacak
İran’a 'Uranyum' Operasyonu Masada! ABD Ve İsrail’den Baskın Planı
Şimşek’ten Küresel Belirsizlik Mesajı: “Şoklar Kalıcı Değil”
Kabine Toplanıyor! Orta Doğu'daki Gelişmeler Gündemde Olacak
CHP’li Başkandan Depremzedelere Darbe! Sındırga'da Vatandaşlar 2 Aydır Belediyenin Keyfini Bekliyor
Milyonları İlgilendiriyor! Devletten Çalışan Annelere Destek
Siyonistler İsrail'den Kaçıyor!
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

OpenAI’da Kritik İstifa!

OpenAI’da Kritik İstifa!

Apple Testlerde Sınırları Zorluyor!

Apple Testlerde Sınırları Zorluyor!

Epic Games Eski Çalışanına Dava Açtı!

Epic Games Eski Çalışanına Dava Açtı!

APP Plakalı Araç Şahiplerine Şok!

APP Plakalı Araç Şahiplerine Şok!

Milyonları İlgilendiren Düzenlemede O Detaya Dikkat! Doktor Raporu Şart...

Milyonları İlgilendiren Düzenlemede O Detaya Dikkat! Doktor Raporu Şart...