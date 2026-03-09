  • USD: 44,00 - 44,08
  • EURO: 50,83 - 50,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Zeynep Bastık Manken Oldu

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Zeynep Bastık, mankenliği de denedi. Ünlü isim, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü.

Ekleme: 9.03.2026 - 09:45 Güncelleme: 9.03.2026 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık, sesi ve şarkıları kadar tarzıyla da dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bastık, uzun zamandır oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en seksi kadını seçilen ünlü şarkıcı, Paris'e uçtu.

ZEYNEP BASTIK MANKEN OLDU

Sesi ve güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran Zeynep Bastık, şimdi de podyuma çıktı. Bir Türk modacı için mankenlik yapan ünlü isim, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü.

Bastık, tarzı, tavrı ve güzelliğiyle mankenleri aratmadı. Ünlü ismin performası sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Zeynep Bastık Manken Oldu

Şarkıcı Zeynep Bastık Manken Oldu

Şarkıcı Zeynep Bastık Manken Oldu
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
İmamoğlu'ndan Kürsü Provokasyonu! Mahkeme Başkanı Uyardı!
Milli Muharip Uçak KAAN Yoğun Test Sürecine Giriyor!
Ömer Çelik'ten Sert Tepki! 'İran'a Vahşice Saldırıldı'
İran'dan BAE'ye Yeni Saldırı Dalgası!
Tel Aviv'in Hamlesi Trump'ı Kızdırdı! Savaşta İlk Büyük Çatlak
Türk Yardım Kuruluşları Gazze’yi Yalnız Bırakmıyor!
Trump Geri Adım Mı Atıyor? İran Savaşının Seyri ABD'de Kafaları Karıştırdı
İran Bahreyn'deki En Büyük Petrol Tesisine Saldırdı!
Mesud Pezeşkiyan- Aliyev Zirvesi!
Türkiye'den KKTC'ye 'F-16' Kalkanı! 6 Adet F-16 Ve Hava Savunma Sistemi Konuşlandı
İmamoğlu Suç Örgütü Davası Bugün Başlıyor! Kayıp 53 Milyarın Hesabını Verecek
Petrol İçin Dünyayı Ateşe Attılar! ABD Ve İsrail'in Maskesi Düştü
İran'dan Hedef Değişikliği! ABD Sermayesi De Hedef Alınacak
İran’a 'Uranyum' Operasyonu Masada! ABD Ve İsrail’den Baskın Planı
Şimşek’ten Küresel Belirsizlik Mesajı: “Şoklar Kalıcı Değil”
Kabine Toplanıyor! Orta Doğu'daki Gelişmeler Gündemde Olacak
CHP’li Başkandan Depremzedelere Darbe! Sındırga'da Vatandaşlar 2 Aydır Belediyenin Keyfini Bekliyor
Milyonları İlgilendiriyor! Devletten Çalışan Annelere Destek
Siyonistler İsrail'den Kaçıyor!
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

OpenAI’da Kritik İstifa!

OpenAI’da Kritik İstifa!

Apple Testlerde Sınırları Zorluyor!

Apple Testlerde Sınırları Zorluyor!

Epic Games Eski Çalışanına Dava Açtı!

Epic Games Eski Çalışanına Dava Açtı!

APP Plakalı Araç Şahiplerine Şok!

APP Plakalı Araç Şahiplerine Şok!

Milyonları İlgilendiren Düzenlemede O Detaya Dikkat! Doktor Raporu Şart...

Milyonları İlgilendiren Düzenlemede O Detaya Dikkat! Doktor Raporu Şart...