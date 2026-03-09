  • USD: 44,00 - 44,08
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Gergin Anları!

Ezel dizisiyle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde kadınlarla gerginlik yaşadı. Görüntülerde, oyuncunun bazı kadınlara sözlü sataşmada bulunduğu, tepki çekince de zafer ve bozkurt işareti yaparak karşılık verdiği görüldü.

"Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Yürüyüşe katılan kadınlarla tartışma yaşayan Bayraktar'ın davranışları alanda tepki topladı.

YÜRÜYÜŞTE GERGİNLİK YAŞANDI

İddiaya göre Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlara müdahale etmeye çalıştı. Oyuncunun bazı kadınlara sözlü sataşmada bulunduğu öne sürülürken, olay sırasında sarhoş olduğu da iddia edildi. Çevrede bulunanların tepkisi üzerine polis ekipleri duruma müdahale etti.

Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEPKİLERE İŞARETLE KARŞILIK VERDİ

Görüntülerde Bayraktar'ın alandaki tepkilere zafer ve bozkurt işareti yaparak karşılık verdiği görüldü. Oyuncunun tavırları alanda bulunan birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Daha önce de bir esnaftan haraç istediği iddiasıyla gündeme gelen Bayraktar'ın adı bu olayla birlikte yeniden tartışmaların odağına yerleşti.


