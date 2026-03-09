  • USD: 44,00 - 44,08
Kadir Ezildi Baba Oluyor

Sosyal medya fenomenlerinden temiz adam Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Ezildi, hamile olduğunu açıkladı.

Ekleme: 9.03.2026 - 09:43 Güncelleme: 9.03.2026 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ programlarının sunuculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl hayatını Gamze Ezildi ile birleştirmişti.

Erzurum ve İstanbul’da iki ayrı nişan ve düğün töreni düzenleyen Ezildi, eşi için paradan kaçınmamıştı.

BİR DE BEBEK

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken ünlü fenomenden beklenen haber geldi. Kadir Ezildi baba oluyor. Ünlü isim güzel haberi, üzerinde kendisinin, eşinin, bir de bebeğin bulunduğu pastayı üfleyen çektirdiği videoyu paylaşarak duyurdu.

Ünlü fenomenin bebek haberine takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

