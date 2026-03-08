İrem Derici Sert Çıktı!

Pop müziğin ünlü isimleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Burcu Güneş'in Demet Akalın'a yönelik sözleri üzerine cephede yerlerini alan isimler taraflarını seçmiş ve salvoya başlamıştı.Polemiğe önce Ece Seçkin, ardından İrem Derici dahil olmuştu.Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: 'Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp; hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım… Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşuyorsun ki? İnsanlar sadece işini yapıyor. Relax girllll, take it easy.'Ece Seçkin'in sözlerine yanıt veren Burcu Güneş ise oldukça sert ifadeler kullanarak şu sözlere yer vermişti:'Ece Seçkin, iftarda bir soda iç… Hazımsızlığa iyi gelir. Üstüne 2/3 bardak kahve, kafan açılsın. Sene kaç oldu hâlâ çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun? Tatlı kız, biraz derin düşün, büyüklerine saygılı ol… Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak… Rolexxxx girl, come on baby, go your way.'Sosyal medyada büyüyen polemiğe bu kez İrem Derici dahil olmuştu. Derici'nin 'Sus ayol' yorumuna Burcu Güneş de yanıt vermişti.Güneş, Derici'ye hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:'Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken adımı ağzına alırken önce önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz.'Burcu Güneş'in sözlerine yanıt veren İrem Derici de geri adım atmamış ve dozu daha da artırmıştı:'Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o 'sizin bölgeniz' dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones'la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sandı. Aciz.'Yaşanan sert polemiğin ardından İrem Derici, Gece Muhabiri adlı hesaba yaptığı açıklamada Burcu Güneş'e yönelik sert sözlerini sürdürdü.Derici, 'Git tedavi ol. Seve seve tedavi masraflarını karşılarım. Renksiz, kokusuz… hiçbir ligde değil ama konuşuyor. Bana 'adımı ağzına alırken önünü ilikle' demiş. Ay yazık kız, vallahi yazık. Bak utanılacak bir şey değil, tedavi olmak lazım. Grip oluyoruz gidip ilaç alıyoruz değil mi? Git tedavi ol.' ifadelerini kullandı.Derici yaşanan polemikte Güneş'in Ece Seçkin'in boyunu gündeme getirmesini de es geçmedi ve 'Nereden sen gelip de benim kız kardeşime 'Senin boyun kaç?' Kendisi selvi boylum al yazmalım çünkü biliyorsun, 1.80! Bende bir koptu kayışlar. Ben az bile konuştuğumu düşünüyorum bu arada.' dedi.