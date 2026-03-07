Vildan Atasever'den Aile Pozu Geldi

Şarkıcı Mehmet Erdem'le 2021 yılında hayatını birleştiren Vildan Atasever, mutlu evliliğiyle dikkat çekiyor.Mutlu bir evlilikleri olan çiftin bebek beklediği öğrenilmişti. Hamileliğini de gözlerden uzak yaşayan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti erkek bebeklerine kavuşmuştu.Ünlü çiftin bebekleri Ali Kemal'in bugün 40'ı çıktı. Çift, oğullarını bebek spa'sına götürdü. Atasever, minik havuza giren oğlu ve eşiyle verdiği pozu da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.İlk aile pozlarını veren çiftin yaşadığı mutluluk dikkat çekti. Ünlü çiftin mutlu aile pozları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.