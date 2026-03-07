  • USD: 44,00 - 44,08
Türkiye'ye Döndüler

Tiyatro oyuncu için Dubai'de kalan İlker Ayrık ile Şevket Çoruh, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kalmışlardı. Ayrık, Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

Ekleme: 7.03.2026 - 09:33 Güncelleme: 7.03.2026 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Amerika, İsrail ve İran arasındaki savaş sürüyor. Savaş en son Dubai'ye sıçramıştı. İran'ın füzeleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düşmüştü.

Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

"DÖNDÜK"

Ayrık, yaptığı yeni açıklamada Türkiye'ye döndüklerini duyurdu. Ayrık, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun." dedi.

