Neslihan Atagül'den Duygusal Kutlama

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Neslihan Atagül, son paylaşımında minik oğlunun doğum gününü kutladı.

Ekleme: 7.03.2026 - 09:30 Güncelleme: 7.03.2026 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Fatih Harbiye dizisinde tanıştığı meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl anne olmanın heyecanını yaşayan Atagül, oğlunun doğum günü için paylaşım yaptı.

'SENİ HEP GÜLDÜRECEĞİM'

Ünlü isim, son paylaşımında oğlunun doğum gününü kutladı. Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Neslihan Atagül, 'İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim.' ifadelerini kullandı.

Çift, 2024 yılında bebek beklediklerini müjdesini vermişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atagül, 'Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.' mesajıyla bebek müjdesini paylaşmıştı.

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

OpenAI’da Kritik İstifa!

Apple Testlerde Sınırları Zorluyor!

Epic Games Eski Çalışanına Dava Açtı!

APP Plakalı Araç Şahiplerine Şok!

Milyonları İlgilendiren Düzenlemede O Detaya Dikkat! Doktor Raporu Şart...

