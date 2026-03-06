Merak Edilen Reyting Sonuçları!

4 Mart Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı nefes kesti. İzleyiciler merakla sonuçları araştırırken, Eşref Rüya ile Yeraltı arasındaki rekabet gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Peki 4 Mart reyting sonuçlarına göre zirveye hangi yapım yerleşti?

Televizyon dünyasında her gün merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. 4 Mart akşamı yayınlanan diziler ve programlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, özellikle Eşref Rüya ile Yeraltı arasındaki yarış dikkat çekti. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yapımlar arasında hangi dizi günün birincisi oldu sorusu ise gündeme damga vurdu.TİAK'tan gelen verilere göre zirvenin sahibi Yeraltı dizisi oldu. Now'un yeni dizisi 6. bölümle Eşref Rüya'yı geride bıraktı. Zirve yarışında Eşref Rüya ikinci oldu.Yeraltı dizisi NOW kanalında 6.86 reytingle birinci sırada yer alıyor. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, 5.96 reytingle ikinci sırada. Star TV'de ekrana gelen Sahipsizler, 5.35 reytingle üçüncü sırada bulunuyor.ATV'nin gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, 5.32 reytingle dördüncü sırada.Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ATV'de 4.99 reytingle beşinci oldu.Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV kanalında 4.38 reyting alarak altıncı sırada yer aldı.Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 4.10 reytingle yedinci sırada.