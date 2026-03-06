Celal Karatüre İçin Kuyruk Oluştu!

Sosyal medyada paylaşılan ilahi videolarıyla adını duyuran Celal Karatüre, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Son dönemde özellikle TikTok ve Instagram'da paylaşılan görüntülerle gündeme gelen Karatüre'nin bulunduğu yerde bu kez farklı bir görüntü ortaya çıktı.Paylaşılan son videoda, Karatüre'nin yanına gelen çok sayıda kişinin onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların cep telefonlarıyla Karatüre ile hatıra fotoğrafı çekmek için adeta kuyruk oluşturması dikkatlerden kaçmadı.Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken bazı kullanıcılar Karatüre'nin tavırlarını samimi bulduğu görülürken çok sayıda kullanıcı da görüntülere tepki gösterdi.Görüntülerde yer alan sarıklı cübbeli bir kişinin ise Karatüre ile fotoğraf çektirmek isteyenlere “dinimize göre bir haremlik selamlık yapabilir miyiz? Bayanlar bir tarafa erkekler bir tarafa lütfen. Herkesle resim çekilecek, herkesle…” dediği görüldü.