  • USD: 44,00 - 44,08
  • EURO: 50,83 - 50,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Celal Karatüre İçin Kuyruk Oluştu!

Celal Karatüre’ye ilgi giderek büyüdü. Karatüre’nin ortaya çıkan son görüntülerinde ünlü isimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruk dikkat çekti.

Ekleme: 6.03.2026 - 10:14 Güncelleme: 6.03.2026 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada paylaşılan ilahi videolarıyla adını duyuran Celal Karatüre, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Son dönemde özellikle TikTok ve Instagram'da paylaşılan görüntülerle gündeme gelen Karatüre'nin bulunduğu yerde bu kez farklı bir görüntü ortaya çıktı.

Paylaşılan son videoda, Karatüre'nin yanına gelen çok sayıda kişinin onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların cep telefonlarıyla Karatüre ile hatıra fotoğrafı çekmek için adeta kuyruk oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

Celal Karatüre İçin Kuyruk Oluştu!

“HAREMLİK SELAMLIK YAPABİLİR MİYİZ? HERKESLE RESİM ÇEKİLECEK”

Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken bazı kullanıcılar Karatüre'nin tavırlarını samimi bulduğu görülürken çok sayıda kullanıcı da görüntülere tepki gösterdi.

Celal Karatüre İçin Kuyruk Oluştu!

Görüntülerde yer alan sarıklı cübbeli bir kişinin ise Karatüre ile fotoğraf çektirmek isteyenlere “dinimize göre bir haremlik selamlık yapabilir miyiz? Bayanlar bir tarafa erkekler bir tarafa lütfen. Herkesle resim çekilecek, herkesle…” dediği görüldü.



AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
İmamoğlu'ndan Kürsü Provokasyonu! Mahkeme Başkanı Uyardı!
Milli Muharip Uçak KAAN Yoğun Test Sürecine Giriyor!
Ömer Çelik'ten Sert Tepki! 'İran'a Vahşice Saldırıldı'
İran'dan BAE'ye Yeni Saldırı Dalgası!
Tel Aviv'in Hamlesi Trump'ı Kızdırdı! Savaşta İlk Büyük Çatlak
Türk Yardım Kuruluşları Gazze’yi Yalnız Bırakmıyor!
Trump Geri Adım Mı Atıyor? İran Savaşının Seyri ABD'de Kafaları Karıştırdı
İran Bahreyn'deki En Büyük Petrol Tesisine Saldırdı!
Mesud Pezeşkiyan- Aliyev Zirvesi!
Türkiye'den KKTC'ye 'F-16' Kalkanı! 6 Adet F-16 Ve Hava Savunma Sistemi Konuşlandı
İmamoğlu Suç Örgütü Davası Bugün Başlıyor! Kayıp 53 Milyarın Hesabını Verecek
Petrol İçin Dünyayı Ateşe Attılar! ABD Ve İsrail'in Maskesi Düştü
İran'dan Hedef Değişikliği! ABD Sermayesi De Hedef Alınacak
İran’a 'Uranyum' Operasyonu Masada! ABD Ve İsrail’den Baskın Planı
Şimşek’ten Küresel Belirsizlik Mesajı: “Şoklar Kalıcı Değil”
Kabine Toplanıyor! Orta Doğu'daki Gelişmeler Gündemde Olacak
CHP’li Başkandan Depremzedelere Darbe! Sındırga'da Vatandaşlar 2 Aydır Belediyenin Keyfini Bekliyor
Milyonları İlgilendiriyor! Devletten Çalışan Annelere Destek
Siyonistler İsrail'den Kaçıyor!
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

OpenAI’da Kritik İstifa!

OpenAI’da Kritik İstifa!

Apple Testlerde Sınırları Zorluyor!

Apple Testlerde Sınırları Zorluyor!

Epic Games Eski Çalışanına Dava Açtı!

Epic Games Eski Çalışanına Dava Açtı!

APP Plakalı Araç Şahiplerine Şok!

APP Plakalı Araç Şahiplerine Şok!

Milyonları İlgilendiren Düzenlemede O Detaya Dikkat! Doktor Raporu Şart...

Milyonları İlgilendiren Düzenlemede O Detaya Dikkat! Doktor Raporu Şart...