Hülya Koçyiğit'in Torunu Füzelere Aldırmadı!

Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de ikamet eden Aslışah Demirağ, plajda kameralara poz verdiği görüntüleri içeren bir paylaşım yaptı.Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken, özellikle zamanlaması nedeniyle yoğun eleştiri topladı. Dubai'ye yönelik İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarının yaşandığı, patlamaların şehirde yankılandığı ve bazı bölgelerde yangınların çıktığı bir dönemde yapılan bu keyifli plaj görüntüleri, birçok kullanıcı tarafından 'duyarsız' olarak nitelendirildi.