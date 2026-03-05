  • USD: 43,91 - 43,99
  • EURO: 50,98 - 51,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gizli Bir Törenle Evlendiler!

Hollywood'da en çok konuşulan çiftlerden Zendaya ve Tom Holland'ın gizli bir törenle evlendikleri iddiası magazin dünyasını hareketlendirdi. İddiaların ardından çiftin birlikte yürüyüş yaparken görüntülenmesi, evlilik söylentilerini güçlendirdi. Çiftin rahat ve samimi halleri dikkat çekti. İkilinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evlilik iddiaları yeniden gündeme geldi.

Ekleme: 5.03.2026 - 10:20 Güncelleme: 5.03.2026 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland hakkında ortaya atılan evlilik iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin gizli bir törenle evlendiği öne sürülürken, ikili birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gizli Bir Törenle Evlendiler!

GİZLİ EVLİLİK İDDİASI

Yıllardır ilişkileriyle gündemde olan Zendaya ve Tom Holland'ın gözlerden uzak bir şekilde evlendiği iddiaları son günlerde magazin basınında geniş yer buldu. Çiftin özel bir törenle nikah masasına oturduğu öne sürüldü.

YÜRÜYÜŞTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Evlilik iddiaları konuşulurken Zendaya ve Tom Holland birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Çiftin rahat ve samimi halleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evlilik iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Zendaya ve Tom Holland cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının statüsü tartışmaya açık değil' açıklaması
Emekli Olmak İsteyenler Dikkat!
Ticaret Bakanlığı'ndan Sıkı Ramazan Denetimi!
MSB'den PJAK Açıklaması!
Ekrem İmamoğlu Yine Batı'ya Şikayet Etti!
İran'a Ait Olduğu İddia Edilen İHA Azerbaycan'a Düştü!
Trump'ın Nihai Hedefi!
Kuzey Kore Füze Denemesi Yaptı!
Kirli İttifak İfşa Oldu! Netanyahu ve Mossad...
İran Ordusundan Füze Açıklaması: 'Türkiye'ye Saygı Duyuyoruz'
Dubai'den Kaçan Kaçana!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı!
İran'dan Gövde Gösterisi! ABD İle Müttefiklerinin Hava Savunma Sistemi Çöküyor
MSB Açıkladı! İran'dan Ateşlenen Füze Düşürüldü
Ahmedinesaj Yaşıyor mu? İran'dan Dikkat Çeken Açıklama
Almanya'dan AB'ye 'Tahran' Baskısı! Macron Orduya Talimat Verdi
İşte Vicdansız Annenin Cezası! 1 Yaşındaki Bebeğe Öldüresiye Dayak
Hamaney'e Veda! Naaşı 3 Gün Boyunca Ziyarete Açık Olacak
6 Aylık Maaş Devletten! 228 Milyar Lira Kaynak
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor...

Elektrikli Otomobiller Ne Kadar Çevreci?

Elektrikli Otomobiller Ne Kadar Çevreci?

Yapay Zeka İntihara Sürükledi!

Yapay Zeka İntihara Sürükledi!

Windows 12'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Windows 12'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

O Markada Dev İndirimler!

O Markada Dev İndirimler!

CIA’den Apple’a Ürkütücü Uyarı!

CIA’den Apple’a Ürkütücü Uyarı!