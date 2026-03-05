Gizli Bir Törenle Evlendiler!

Hollywood'da en çok konuşulan çiftlerden Zendaya ve Tom Holland'ın gizli bir törenle evlendikleri iddiası magazin dünyasını hareketlendirdi. İddiaların ardından çiftin birlikte yürüyüş yaparken görüntülenmesi, evlilik söylentilerini güçlendirdi. Çiftin rahat ve samimi halleri dikkat çekti. İkilinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evlilik iddiaları yeniden gündeme geldi.

Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland hakkında ortaya atılan evlilik iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin gizli bir törenle evlendiği öne sürülürken, ikili birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.Yıllardır ilişkileriyle gündemde olan Zendaya ve Tom Holland'ın gözlerden uzak bir şekilde evlendiği iddiaları son günlerde magazin basınında geniş yer buldu. Çiftin özel bir törenle nikah masasına oturduğu öne sürüldü.Evlilik iddiaları konuşulurken Zendaya ve Tom Holland birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Çiftin rahat ve samimi halleri dikkat çekti.İkilinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evlilik iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Zendaya ve Tom Holland cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.