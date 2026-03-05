  • USD: 43,91 - 43,99
  • EURO: 50,98 - 51,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cansever'den Kötü Haber!

Son haliyle yürekleri dağlayan sanatçı Cansever'in Almanya'da devam eden lösemi tedavisinde kritik bir aşamaya gelindi. Uygun donör bulunamaması halinde mart ya da nisan ayında ilik nakli yapılmasının planlandığı belirtildi.

Ekleme: 5.03.2026 - 10:30 Güncelleme: 5.03.2026 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Tedavi sürecine ilişkin gelişmeler, sanatçının sevenlerini endişelendirdi. Almanya'da yürütülen tedavide donör arayışının sürdüğü, alternatif olarak ilik nakli seçeneğinin değerlendirildiği ifade edildi. Hayranları sosyal medyada Cansever için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Cansever'den Kötü Haber!

'RADİKAL KARARLAR ALDIM' DEMİŞTİ

Cansever, geçen aralık ayında lösemiyle mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı. Zorlu sürecin ardından hayatında önemli kararlar aldığını belirten sanatçı, 'Bundan sonra çok daha farklı yaşayacağım hayatı. Artık şunu düşün, bunu düşün yapmayacağım. Çok farklı yaşayacağım' ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının statüsü tartışmaya açık değil' açıklaması
Emekli Olmak İsteyenler Dikkat!
Ticaret Bakanlığı'ndan Sıkı Ramazan Denetimi!
MSB'den PJAK Açıklaması!
Ekrem İmamoğlu Yine Batı'ya Şikayet Etti!
İran'a Ait Olduğu İddia Edilen İHA Azerbaycan'a Düştü!
Trump'ın Nihai Hedefi!
Kuzey Kore Füze Denemesi Yaptı!
Kirli İttifak İfşa Oldu! Netanyahu ve Mossad...
İran Ordusundan Füze Açıklaması: 'Türkiye'ye Saygı Duyuyoruz'
Dubai'den Kaçan Kaçana!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı!
İran'dan Gövde Gösterisi! ABD İle Müttefiklerinin Hava Savunma Sistemi Çöküyor
MSB Açıkladı! İran'dan Ateşlenen Füze Düşürüldü
Ahmedinesaj Yaşıyor mu? İran'dan Dikkat Çeken Açıklama
Almanya'dan AB'ye 'Tahran' Baskısı! Macron Orduya Talimat Verdi
İşte Vicdansız Annenin Cezası! 1 Yaşındaki Bebeğe Öldüresiye Dayak
Hamaney'e Veda! Naaşı 3 Gün Boyunca Ziyarete Açık Olacak
6 Aylık Maaş Devletten! 228 Milyar Lira Kaynak
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor...

Elektrikli Otomobiller Ne Kadar Çevreci?

Elektrikli Otomobiller Ne Kadar Çevreci?

Yapay Zeka İntihara Sürükledi!

Yapay Zeka İntihara Sürükledi!

Windows 12'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Windows 12'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

O Markada Dev İndirimler!

O Markada Dev İndirimler!

CIA’den Apple’a Ürkütücü Uyarı!

CIA’den Apple’a Ürkütücü Uyarı!