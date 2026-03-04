Serenay Sarıkaya Paris'te!

Bir markanın davet ettiği ilk Türk isim olarak Paris Moda Haftası’na katılan Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Kendine has bir tazı olan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Sevgilisi Mert Demir'le yurt dışı tatilinden geçtiğimiz günlerde dönen dünyaca ünlü markaları peşinden koşturan Serenay Sarıkaya, ayağının tozuyla iş için başka bir ülkeye uçtu.Bir davet için Paris'e uçan güzel oyuncu, bir ilke de imza attı. Serenay, dünyaca ünlü marka Yves Saint Laurent’nin (YSL) Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine davet edilen ilk Türk ünlü olarak tarihe geçti.Paris’e uçan Sarıkaya, kırmızı halıya adım attığı ilk andan itibaren sosyal medyayı ayağa kaldırdı.Siyah yüksek bel deri pantolonunu, derin dekolteli ve önden bağlamalı beyaz gömlekle kombinleyen oyuncu, yine büyüledi.Tarzını her zaman yansıtan ünlü isim, oversize güneş gözlüğü ve iddialı küpeleriyle modern, güçlü ve son derece özgüvenli bir silüet çizdi.