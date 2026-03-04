  • USD: 43,89 - 43,97
  • EURO: 50,99 - 51,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serenay Sarıkaya Paris'te!

Bir markanın davet ettiği ilk Türk isim olarak Paris Moda Haftası’na katılan Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Kendine has bir tazı olan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Ekleme: 4.03.2026 - 11:11 Güncelleme: 4.03.2026 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Sevgilisi Mert Demir'le yurt dışı tatilinden geçtiğimiz günlerde dönen dünyaca ünlü markaları peşinden koşturan Serenay Sarıkaya, ayağının tozuyla iş için başka bir ülkeye uçtu.

Bir davet için Paris'e uçan güzel oyuncu, bir ilke de imza attı. Serenay, dünyaca ünlü marka Yves Saint Laurent’nin (YSL) Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine davet edilen ilk Türk ünlü olarak tarihe geçti.

KIRMIZI HALIYA YAKIŞTI

Paris’e uçan Sarıkaya, kırmızı halıya adım attığı ilk andan itibaren sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

SERENAY İMZASI

Siyah yüksek bel deri pantolonunu, derin dekolteli ve önden bağlamalı beyaz gömlekle kombinleyen oyuncu, yine büyüledi.

Tarzını her zaman yansıtan ünlü isim, oversize güneş gözlüğü ve iddialı küpeleriyle modern, güçlü ve son derece özgüvenli bir silüet çizdi.

Serenay Sarıkaya Paris'te!

Serenay Sarıkaya Paris'te!

Serenay Sarıkaya Paris'te!
İran'dan Gövde Gösterisi! ABD İle Müttefiklerinin Hava Savunma Sistemi Çöküyor
MSB Açıkladı! İran'dan Ateşlenen Füze Düşürüldü
Ahmedinesaj Yaşıyor mu? İran'dan Dikkat Çeken Açıklama
Almanya'dan AB'ye 'Tahran' Baskısı! Macron Orduya Talimat Verdi
İşte Vicdansız Annenin Cezası! 1 Yaşındaki Bebeğe Öldüresiye Dayak
Hamaney'e Veda! Naaşı 3 Gün Boyunca Ziyarete Açık Olacak
6 Aylık Maaş Devletten! 228 Milyar Lira Kaynak
Öğretmen Cinayeti Meclis'in Gündeminde! 'Caydırıcı Ve Etkili Yaptırımların Gerekliliğini De Açıkça İfade Etmek Zorundayız'
Donald Trump Saldırı Emrini Nasıl Verdi? Netanyahu'dan Savaşı Başlatan Telefon
İran'da Tek Aday Konuşuluyor! Oğul Hamaney Başa Geçiyor
İran, İsrail ve ABD Üslerine Saldırılarını Sürdürüyor! 500'ün Üzerinde Füze Ateşlendi
Mesaj Net! 'İncirlik Üssü’nün Sahibi Türkiye’dir'
Bakanlık Duyurdu! 35 İlde DEAŞ Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak barışın tarafındayız
İran'da Yeni Atanan Savunma Bakanı Öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Net Mesaj!
CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı, Meclis Üyesine Küfretti
Radar Toleransı Sona Erdi! 6 km/s Hız Aşımına Ceza
Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı Açıklaması! 'Gelişmeleri Anbean Takip Ediyoruz'
CNN Türk Ekibine Skandal Müdahale! Canlı Yayında Gözaltına Aldılar
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Ramazan'da Baş Ağrısıyla Nasıl Mücadele Edilir? Sahura kadar...

Ramazan'da Baş Ağrısıyla Nasıl Mücadele Edilir? Sahura kadar...

Ülkemizde En Çok Satan Otomobiller!

Ülkemizde En Çok Satan Otomobiller!

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi 2026’ya Rekorlarla Başladı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi 2026’ya Rekorlarla Başladı

Gram Altın Rekora Koşuyor! İslam Memiş Yeni Rotayı Belirledi

Gram Altın Rekora Koşuyor! İslam Memiş Yeni Rotayı Belirledi

CIA’den Apple’a Ürkütücü Uyarı!

CIA’den Apple’a Ürkütücü Uyarı!