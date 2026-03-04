Didem Ceran 1. Ayını Anlattı

Yüz nakli olduktan sonra yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan Didem Ceran, şimdi de yüz naklinin birinci ayında olanları anlattı.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Didem Ceran, son dönemde yaptırdığı yüz nakli ile gündeme geldi.1. AYGün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran, son olarak ameliyatın üstünden günlerde sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ameliyatının 1. ayından paylaşım yapan Ceran, yaptırdığı işlemlerin ardından kaşında saç çıktığını söyledi."SAÇ ÇIKIYOR"Yaşadığı durum karşısında şaşkına dönen Ceran, "Herhalde yanlışlıkla yüzü nakledilen kişinin alnı kaşıma denk geldi. Ameliyatımın 1. ayında kaşımda saç çıktı. Bu neden olur bilen yorumlara yazsın." dedi.Didem Ceran'ın bu videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.