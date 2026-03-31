Selma Konak'tan Duygusal Paylaşım

Bir yıl önce kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, eşinin yokluğunda geçen bir yılın ardından duygularını takipçileriyle paylaştı.Ünlü şarkıcının vefatının birinci dönümünde gelen paylaşım, sosyal medyayı hüzne boğdu. Selma Konak, eşinin yokluğunda geçen 365 günü tek bir kareyle özetledi.Eşiyle samimi bir karesini paylaşan Selma Konak, notunda şu ifadelere yer verdi:"Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. SENİ ÇOK ÖZLEDİM."