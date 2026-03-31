  • USD: 44,38 - 44,46
  • EURO: 51,02 - 51,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cengiz Kurtoğlu Ameliyat Olacak

Geçtiğimiz haftalarda apar topar ameliyata alınan arabesk müziğinin usta sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu, bir ameliyat daha geçirecek.

Ekleme: 31.03.2026 - 11:56 Güncelleme: 31.03.2026 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğinin usta sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu, sevenlerini korkuttu.

Kurtoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaşadığı burun kanaması sebebiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan kontrollerde ünlü sanatçının iki damarının tıkalı olduğu tespit edilmişti.

Tıkalı damarlarından birine stent takılan Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ AMELİYAT

Usta sanatçının evinde istirahat ettiği, doktor kontrolünde sürecin olumlu ilerlediği ve bir ay sonra planlanan ikinci müdahale öncesinde güç topladığı öğrenildi.

Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cumartesi akşamı yapılacak olan konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Açıklamada "Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan konserimiz sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denilmişti.

