Bertuğ Yıldırım Evlendi

Başakşehir FK forması giyen Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Yıldırım, ayrılır ayrılmaz Portekizli model Oriana Correia'ya kalbini kaptırmıştı. Yaptığı evlilik teklifiyle gündemin odağına yerleşen ünlü futbolcudan yeni haber geldi.GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ ŞAHİT OLDUÜnlü futbolcu önceki gün hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Genç futbolcu, uzun zamandır birlikte olduğu Oriana Correia Gomes ile evlendi.Spor camiasından birçok kişinin katıldığı törende Göksel Gümüşdağ, ünlü futbolcunun nikah şahidi oldu.