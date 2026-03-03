Semih Saygıner'e Meydan Okudu!

Yıllardır süren mutlu birliktelikleriyle hayranlarının takdirini toplayan ikili, bu kez romantizmle değil, eğlenceli bir meydan okumayla karşımızda.Ünlü oyuncu Şenay Gürler, uzun süredir birlikte olduğu dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bilardo masasında hünerlerini sergileyen Gürler, sevgilisinden aldığı derslerin meyvesini topluyor.Muhabirlerin 'Bilardo biliyor musunuz?' sorusuna mütevazı ama iddialı bir yanıt veren Gürler, bu sporun zorluğuna dikkat çekti. Semih Saygıner'den eğitim aldığını belirten güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:'Gerçekten iyi vuruyorum çünkü Semih öğretti. Ama tabii ki 'oynuyorum' diyemem, sadece iyi vurduğumu söyleyebilirim. Çünkü kuralları çok fazla ve gerçekten çok zor bir spor. 'Oynadım' diyebilmek için yıllar gerekiyor. O yüzden ben de 'oynuyorum' değil, 'vuruyorum' diyorum.'Öğrendiği tekniklerle kendine güveni gelen Şenay Gürler, usta bilardocu sevgilisine takılmadan da edemedi. Aralarındaki tatlı rekabeti anlatan Gürler, 'Bir kapışalım diyorum arada Semih'e' sözleriyle usta sporcuya esprili bir şekilde meydan okudu.Çiftin bu halleri, sosyal medyada ve magazin dünyasında kısa sürede ilgi odağı oldu.Ünlü oyuncu Şenay Gürler ve bilardo şampiyonu Semih Saygıner, yaklaşık 10 yıldır birliktelik yaşıyor.Bir YouTube kanalına konuk olan Şenay Gürler ilişkilerinin nasıl başladığını, 'Biz bir spor salonunda tanıştık aslında. Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı' sözleriyle anlatmıştı.Şenay Gürler ve Semih Saygıner, mutlu anlarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.Son olarak Şenay Gürler, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımla kutlamıştı.Aşk dolu karelerini yayınlayan Gürler, 'Canım sevgilim, hayat yoldaşım doğum günün kutlu olsun' notunu düşmüştü.Sosyal medyada gündem olan açıklamalarıyla dikkat çeken Gürler, genç yaşta yaptığı evlilikten bir yıl sonra kızı henüz bir yaşındayken boşanma kararı aldığını paylaştı.1986 yılında evlenen ve 1987'de eşinden ayrılan Gürler, bu sürecin sadece bir evlilikten değil, ailesinin desteğinden de vazgeçmek anlamına geldiğini ifade etti.'Benden hiç beklenmeyen bir şey yaptım. 'Ben ayrılmak istiyorum' dedim. Ailede herkes karşı çıktı. Kimse yanımda olmadı,' diyerek o zorlu dönemi anlattı. Gürler, 'Ben köreliyor, gidiyordum. Sonra direttim, herkese rağmen bu kararı aldım,' sözleriyle kararlılığını vurguladı.Bugün hayatını bilardo şampiyonu Semih Saygıner'le paylaşan başarılı oyuncu, özel hayatında da mutlu bir tablo çiziyor.Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, zaman zaman birbirlerine dair yaptıkları romantik açıklamalarla gündeme geliyor. Saygıner, sevgilisi için 'Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Sadece fiziki değil, insani olarak da çok güzel,' diyerek duygularını dile getirmişti.Gürler'in hem özel hayatında hem kariyerinde aldığı cesur kararlar, onun güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koyuyor.