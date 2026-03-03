  • USD: 43,89 - 43,97
Şarkıcı Hatice Cam Sildi

Her yaptığı olay olan isimlerden Hatice, bu kez evinde temizlik yaptığı anlarda kameralara yansıdı.

Ekleme: 3.03.2026 - 10:53 Güncelleme: 3.03.2026 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Geçirdiği estetiklerle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Hatice, yine konuşulacak bir harekete imza attı.

Hatice, evinde yaptığı temizlikle bu kez gündeme oturdu. Evinin balkonun camlarını silen şarkıcı, neredeyse düşüyordu.

TEMİZ HATİCE

Ünlü şarkıcının komşularından biri, bu tehlikeli anları kameralara kaydetti. Uzun boylu olduğu için camın her yerine yetişen ünlü şarkıcının o halleri, görenleri hem hayrete düşürdü hem de korkuttu.

Meteoroloji Duyurdu! Hava Nasıl Olacak ?

Wi-Fi Ağlarında Büyük Tehlike!

Yaşını Doğrulamayan Bilgisayar Kullanamayacak!

Katlanabilir iPhone Fiyatı Şaşırtabilir!

Gram Altın Rekora Koşuyor! İslam Memiş Yeni Rotayı Belirledi

CIA'den Apple'a Ürkütücü Uyarı!

