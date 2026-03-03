Kaan Tangöze'nin Test Sonuçları!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 Şubat'ta 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak', 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak' suçlamaları yer aldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelileri uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürdü, kan, saç ve idrar örnekleri aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelileri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk etti.Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin hakkında tutuklama kararı verdi. Beş isim cezaevine gönderildi.Aralarında eski milli boksör Adem Kılıçcı, Murat Öztürk ve sosyal medya fenomeni Aygül Aydın'ın da bulunduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu ve Duman grubu solisti Kaan Tangöze ise adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testinde Kaan Tangöze'nin (esrar-THC) sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.