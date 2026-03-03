  • USD: 43,89 - 43,97
Biricik Suden'den Dikkat Çeken Paylaşım

62'lik Biricik Suden, kusursuz fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartmaya devam ediyor. Ünlü isim yaşlılıkla dalga geçti.

Ekleme: 3.03.2026 - 11:15 Güncelleme: 3.03.2026 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Türk müziğinin önemli isimlerinden Mazhar Alanson'un 23 yıllık eşi Biricik Suden, fit fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Neredeyse haftanın her günü spor salonunda olan ve sağlıklı beslenen Biricik Suden'in 62 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.

"YAŞLILIK ZOR"

Sosyal medyayı aktif kullanan Suden, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında yaşlılığı ti'ye aldı. Suden "Ahh ah yaşlılık da zor vallahi... 62 yıl vay be" diye yazdı.

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Biricik Suden; moda tasarımcısı, eski manken ve sunucudur. Aynı zamanda usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi olarak da tanınmaktadır. 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

