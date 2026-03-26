'Doyamadım' Şarkısını Kime Yazdığını Açıkladı

Dillere pelesenk olan birçok şarkısı bulunan Deniz Seki, 'Doyamadım' şarkısıyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcının yıllar sonra yaptığı açıklama, şarkının gerçek hikayesini ortaya koydu.Deniz Seki, babasıyla bir dönem küs olduğunu ve yaklaşık 6 ay boyunca konuşmadıklarını dile getirdi. Hatta o süreçte babasının nerede olduğunu bile bilmediğini söyleyen Seki’nin sözleri, yaşadığı kırgınlığın boyutunu gözler önüne serdi.Ancak her şey, babasının vefat haberiyle değişti. Bu acı haberin ardından babasının adresini bulduğunu söyleyen Seki, onunla vedalaşma anını şu sözlerle anlattı:“Anne babaya küsülmezmiş. Ben babama küstüm ve 6 ay konuşmadım, nerede olduğunu bile bilmiyordum. Ölüm haberini alınca adresini buldum. Onu öptüm, kokladım, vedalaştım…Herkes o dönem bir sevgilim vardı ona yazdım zannetti.”Ünlü isim, bu derin pişmanlık ve özlem duygusu ise “Doyamadım” şarkısını yazdı.. Seki, herkesin sevgiliye yazıldığını düşündüğü bu parçayı aslında babasına ithaf ettiğini açıkladı.Seni öpmeye koklamaya doyamadımBiri geldi aldı elimde soramadımBuna karşı gelinmez biliyorumGöz göre göre buna boyun eğiyorumSeni öpmeye koklamaya doyamadımBiri geldi aldı elimden soramadımBuna karşı gelinmez biliyorumGöz göre göre buna teslim oluyorumAşk bu imkansızdır herzamanKalmaz bilirsin dünya sanaDuyulmaz sesin duyulmaz aşktan ibaretSöz verdin sen benimdin niye yoksun yarSeni öpmeye koklamaya doyamadımBiri geldi aldı elimde soramadımBuna karşı gelinmez biliyorumGöz göre göre buna boyun eğiyorumSeni öpmeye koklamaya doyamadımBiri geldi aldı elimden soramadımBuna karşı gelinmez biliyorumGöz göre göre buna teslim oluyorumAşk bu imkansızdır herzamanKalmaz bilirsin dünya sanaDuyulmaz sesin duyulmaz bundan ibaretSöz verdin sen benimdin niye gittin yarSeni öpmeye koklamaya doyamadımBiri geldi aldı elimde soramadımBuna karşı gelinmez biliyorumGöz göre göre buna boyun eğiyorumSeni öpmeye koklamaya doyamadımBiri geldi aldı elimden soramadımBuna karşı gelinmez biliyorumGöz göre göre buna teslim oluyorumSeni öpmeye koklamaya doyamadım