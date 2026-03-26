'Doyamadım' Şarkısını Kime Yazdığını Açıkladı

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Deniz Seki’nin en duygusal parçalarından 'Doyamadım' ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ekleme: 26.03.2026 - 10:59 Güncelleme: 26.03.2026 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Dillere pelesenk olan birçok şarkısı bulunan Deniz Seki, 'Doyamadım' şarkısıyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcının yıllar sonra yaptığı açıklama, şarkının gerçek hikayesini ortaya koydu.

Deniz Seki, babasıyla bir dönem küs olduğunu ve yaklaşık 6 ay boyunca konuşmadıklarını dile getirdi. Hatta o süreçte babasının nerede olduğunu bile bilmediğini söyleyen Seki’nin sözleri, yaşadığı kırgınlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Ancak her şey, babasının vefat haberiyle değişti. Bu acı haberin ardından babasının adresini bulduğunu söyleyen Seki, onunla vedalaşma anını şu sözlerle anlattı:

"SEVGİLİM SANDILAR"

“Anne babaya küsülmezmiş. Ben babama küstüm ve 6 ay konuşmadım, nerede olduğunu bile bilmiyordum. Ölüm haberini alınca adresini buldum. Onu öptüm, kokladım, vedalaştım…Herkes o dönem bir sevgilim vardı ona yazdım zannetti.”

Ünlü isim, bu derin pişmanlık ve özlem duygusu ise “Doyamadım” şarkısını yazdı.. Seki, herkesin sevgiliye yazıldığını düşündüğü bu parçayı aslında babasına ithaf ettiğini açıkladı.

ŞARKI SÖZLERİ

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimde soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna boyun eğiyorum

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimden soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna teslim oluyorum

Aşk bu imkansızdır herzaman

Kalmaz bilirsin dünya sana

Duyulmaz sesin duyulmaz aşktan ibaret

Söz verdin sen benimdin niye yoksun yar

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimde soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna boyun eğiyorum

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimden soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna teslim oluyorum

Aşk bu imkansızdır herzaman

Kalmaz bilirsin dünya sana

Duyulmaz sesin duyulmaz bundan ibaret

Söz verdin sen benimdin niye gittin yar

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimde soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna boyun eğiyorum

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Biri geldi aldı elimden soramadım

Buna karşı gelinmez biliyorum

Göz göre göre buna teslim oluyorum

Seni öpmeye koklamaya doyamadım

