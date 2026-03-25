2017 yılında evlenen dünyaca ünlü Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu, bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, kötü günleri geride bıraktı.Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, 2023 yılında da üçüncü çocuklarına kavuşmuştu. Ünlü çift, bebeğe Asil Can adı vermişti.İnter'de oynayan ünlü oyuncu, YouTube'da yayınlanan bir programda özel hayatıyla ilgili konuştu.3 çocuk babası Çalhanoğlu, mutlu evliliğin sırrını verdi. Ünlü futbolcu, “Evlilikte mutluluğun sırrı, konuşmadan anlaşabiliyoruz. O konuşuyor, ben dinlemiyorum.” dedi. Ünlü futbolcunun açıklaması sosyal medyada gündem oldu.