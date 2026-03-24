Lara'nın Kızı 26 Yaşına Girdi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz aylarda beyninde kitle tespit edildiğini açıkladı.Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında açıklama yapan Lara, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir."Ünlü şarkıcı Lara, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Selahattin Ergüder ile evliliğinden Sıla adında bir kızı dünyaya gelen Lara, çocuğunun doğum gününü kutladı.26 yaşına giren kızı Sıla ile bir karesini yayınlayan Lara, "Benim asil kızım... Bir gülüşüne bütün güzellikleri nasıl sığdırdın aklım almıyor. Güzelliğinle değil, duruşun ve o güzel kalbinle gururum. Seni her halinde öyle çok seviyorum ki... İyi ki benim kızımsın. Allah evlatlarımızı korusun, seni çok seviyorum aşkım benim." notunu yazdı.Lara, kızı Sıla'yı uzun yıllardır gözlerden uzak büyütüyor. Daha önce eğitim için Katar'a giden kızı için şarkı yazan Lara, paylaşımıyla gündem oldu. Yeni yaşını kutlayan Sıla ise güzelliğiyle dikkat çekti