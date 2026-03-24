İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye Veda

Hayatını kaybeden Erol Köse ile ilgili bir veda mesajı paylaşan İbrahim Tatlıses, vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğini söylerken "Başımız sağ olsun" dedi.

Ekleme: 24.03.2026 - 11:36 Güncelleme: 24.03.2026 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Müzik yapımcısı, TV programcısı, magazin dünyasının bir dönemine damga vuran isimlerden Erol Köse, Maslak'taki 16. katta bulunan dairesinden atlayarak intihar etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye Veda

İBRAHİM TATLISES'DEN VEDA MESAJI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Erol Köse'nin ölümünün ardından bir açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Tatlıses, şunları kaydetti:

"PAYLAŞTIĞIMIZ ANILAR HEP AKLIMDA KALACAK"

Erol Köse’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim...

Uzun yıllara dayanan dostluğumuz, paylaştığımız anılar hep aklımda kalacak.

Hayat bazen insanı en sevdikleriyle sınar...

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun

İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye Veda

EVİNDE NOT BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu.

Notta "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Köse'nin Sarıyer'deki bir sitenin 16. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, tahkikat ve otopsi işlemleriyle Köse'nin ölüm nedeni belirlenecek.

İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye Veda
Bugün her yerde yağış var: Meteoroloji açıkladı

Bugün her yerde yağış var: Meteoroloji açıkladı

Müşteri Hizmetleri Çilesi Meta AI ile Tarih Oluyor!

Müşteri Hizmetleri Çilesi Meta AI ile Tarih Oluyor!

Şifalı Mağara Ziyarete Açıldı! Nefes Darlığı Çeken Buraya Koşuyor

Şifalı Mağara Ziyarete Açıldı! Nefes Darlığı Çeken Buraya Koşuyor

Merakla beklenen yeni Hyundai IONIQ 3, nisanda tanıtılacak

Merakla beklenen yeni Hyundai IONIQ 3, nisanda tanıtılacak

Barajlar hareketlendi: 23 Mart İSKİ baraj doluluk oranları

Barajlar hareketlendi: 23 Mart İSKİ baraj doluluk oranları

OpenAI, Çalışan Sayısını İkiye Katlamayı Planlıyor

OpenAI, Çalışan Sayısını İkiye Katlamayı Planlıyor