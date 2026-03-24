İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye Veda

Müzik yapımcısı, TV programcısı, magazin dünyasının bir dönemine damga vuran isimlerden Erol Köse, Maslak'taki 16. katta bulunan dairesinden atlayarak intihar etti.Binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Erol Köse'nin ölümünün ardından bir açıklama yayınladı.Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Tatlıses, şunları kaydetti:Erol Köse’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim...Uzun yıllara dayanan dostluğumuz, paylaştığımız anılar hep aklımda kalacak.Hayat bazen insanı en sevdikleriyle sınar...Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.Başımız sağ olsunİhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu.Notta "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Köse'nin Sarıyer'deki bir sitenin 16. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, tahkikat ve otopsi işlemleriyle Köse'nin ölüm nedeni belirlenecek.