Emre Altuğ'dan Burcu Güneş Açıklaması

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ'un albümünün lansman gecesinde yaşanan polemik, günlerdir magazin gündeminde yer alıyor.Geceye katılan Burcu Güneş'in, Demet Akalın hakkında kullandığı sert ifadeler tartışmanın fitilini ateşlemişti.Güneş, meslektaşı hakkında, "Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" demişti. Bu sözlerin ardından birçok ünlü isimden tepki gecikmeyerek Demet Akalın'a destek veren açıklamalar gelmişti.Bu yaşananlardan sonra gözler Altuğ'a çevrildi. Kıbrıs'ta sahne alan Altuğ, sahne öncesinde konuya ilişkin ilk kez konuştu: "Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona 'Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hâlâ çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı."