  • USD: 44,13 - 44,21
  • EURO: 50,92 - 51,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tek gecede servet kazanıyorlar

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde kutlamalar tüm coşkuyla devam ediyor. Bayramın vazgeçilmezlerinden biri olan konser ve sahne programları da sürerken, ünlü isimlerin sahne ücretleri her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Özcan Deniz ve Derya Bedavacı gibi isimler tek gecede servet kazandı.

Ekleme: 22.03.2026 - 09:40 Güncelleme: 22.03.2026 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Ramazan Bayramı coşkusu devam ederken ünlü isimlerin konserlerinden alacakları rakamlar ortaya çıktı. Ünlü otellerde sahne alacak olan isimler tek gecede adeta servet kazanacak.

Bayramda rekor kazanç sağlayacak isimler de belli oldu. Ebru Gündeş'in Antalya ve Kıbrıs konserlerinden adeta servet kazanacak.

Sayfa'nın haberine göre; Ebru Gündeş 25 milyon TL, Sibel Can 15 milyon TL, Özcan Deniz 12 milyon TL ve Derya Bedavacı 10 milyon TL kazanacak.

RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATTI

Listenin devamı ise şöyle; Yıldız Tilbe 12 milyon TL, Serkan Kaya 6 milyon TL, Zeynep Bastık 3 milyon TL, Derya Uluğ 3 milyon TL, Yaşar İpek 2 milyon TL ve Hande Ünsal 1,5 milyon TL.

Bayram boyunca sahnelerdeki bu ünlü isimlerin performansları hem müzikseverleri hem magazin gündemini hareketlendirecek.


