Tülin Şahin'den üzen haber!

Ünlü model Tülin Şahin'in, göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilmesi nedeniyle operasyon geçireceği öğrenildi. "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum" diyen Şahin, "Aynı gerçekle ben de karşılaştım" ifadesini kullandı

Ekleme: 20.03.2026 - 09:43 Güncelleme: 20.03.2026 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü haline gelen 'Pembe Kurdele' (Pink Ribbon) hareketinin öncülerinden Tülin Şahin'in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi. Şahin, "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım" dedi.

"GÖĞSÜMDE ŞÜPHELİ BİR KİTLE TESPİT EDİLDİ"

Ünlü model, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda göğsümde şüpheli bir kitle tespit edildi ve doktorlarım bir operasyon önerdi. Yakında bir ameliyat geçireceğim. İyiyim. Güçlüyüm. Ama şunu söylemek istiyorum. Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. 'Pembe Kurdele' hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim. Ve bugün aynı gerçekle ben de karşı karşıyayım.

"KONUŞULMAKTAN UTANILACAK BİR KONU DEĞİL"

Birçok kadın hastalıktan değil, yargılanmaktan korkuyor. İşini kaybetmekten, etiketlenmekten, yanlış anlaşılmaktan… Oysa sağlık, konuşulmaktan utanılacak bir konu değil. Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum. Kızım ve ailem benim en büyük gücüm. Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim. Bu sadece bir paylaşım değil… Bir hatırlatma; erken teşhis hayat kurtarır."

